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Перу - Боливия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
12 Ноября 2021, Пятница. 05:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Эбер Акино (Парагвай)
ПеруБоливия

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Боливия, которое состоится 12 ноября 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Перу. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Боливия
Главные тренеры
АргентинаРикардо Гарека
ВенесуэлаСесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Боливия1 : 0Перу
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 2 Боливия1 : 3Перу
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 15 Перу2 : 1Боливия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Боливия0 : 3 ТПеру
26.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Боливия1 : 3Перу
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Перу1 : 1Боливия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Боливия1 : 1Перу
06.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Боливия0 : 0Перу
03.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Перу2 : 2Боливия
14.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Перу1 : 0Боливия

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