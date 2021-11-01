Перу - Боливия 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
12 Ноября 2021, Пятница. 05:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 13-й тур
Главный судья: Эбер Акино (Парагвай)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Боливия, которое состоится 12 ноября 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Перу. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Боливия
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 2
|1 : 3
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 15
|2 : 1
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|0 : 3 Т
|26.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 3
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|1 : 1
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|1 : 1
|06.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|0 : 0
|03.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|2 : 2
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|1 : 0