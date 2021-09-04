Молдова - Шотландия 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
12 Ноября 2021, Пятница. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдова - Шотландия, которое состоится 12 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Молдова. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Шотландия
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Стив Кларк
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 5
|1 : 0