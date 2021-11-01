Италия - Швейцария 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Швейцария, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Швейцария
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Мурат Якин
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 5
|0 : 0
|16.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. Тур 2
|3 : 0
|05.06.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2010
|1 : 1