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Италия - Швейцария 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
ИталияШвейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Швейцария, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Швейцария
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 5 Швейцария0 : 0Италия
16.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа A. Тур 2 Италия3 : 0Швейцария
05.06.2010 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2010 Швейцария1 : 1Италия

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