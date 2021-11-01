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Дания - Фарерские острова 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
ДанияФареры

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Фарерские острова, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Фарерские острова
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 5 Фарерские острова0 : 1Дания
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Дания4 : 0Фарерские острова

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