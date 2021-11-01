Дания - Фарерские острова 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Фарерские острова, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Фарерские острова
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 5
|0 : 1
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0