Австрия - Израиль 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Израиль, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Израиль
Главные тренеры
|Франко Фода
|Вилли Руттенштайнер
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 5
|5 : 2
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. Тур 7
|3 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. Тур 2
|4 : 2