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Австрия - Израиль 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
АвстрияИзраиль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Израиль, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Израиль
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Австрия Вилли Руттенштайнер
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 5 Израиль5 : 2Австрия
10.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. Тур 7 Австрия3 : 1Израиль
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. Тур 2 Израиль4 : 2Австрия

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