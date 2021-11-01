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Россия - Финляндия 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хартвалл-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 13464
11 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК. Кубок Карьяла 2021
РоссияФинляндия

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Фанаты хоккея и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Финляндия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Карьяла 2021, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Финляндия
Главные тренеры
РоссияОлег Владимирович Браташ (и.о.)
ФинляндияЮкка Ялонен
История личных встреч
13.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Россия1 : 4Финляндия
11.02.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Россия3 : 2Финляндия
20.12.2020 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Россия5 : 1Финляндия
05.11.2020 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Россия6 : 2Финляндия
06.02.2020 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия3 : 0Россия
15.12.2019 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Россия2 : 0Финляндия
07.11.2019 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Россия3 : 4Финляндия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Россия0 : 1Финляндия
04.05.2019 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Россия1 : 3Финляндия
07.02.2019 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Россия3 : 2 БФинляндия
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура: Россия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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