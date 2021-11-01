Россия - Финляндия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хартвалл-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 13464
11 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК. Кубок Карьяла 2021
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Фанаты хоккея и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Финляндия, которое состоится 11 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Карьяла 2021, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Финляндия
Главные тренеры
|Олег Владимирович Браташ (и.о.)
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|13.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 4
|11.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 2
|20.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|5 : 1
|05.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|6 : 2
|06.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 0
|15.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 0
|07.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 4
|25.05.2019
|ЧМ-2019
|1/2 финала
|0 : 1
|04.05.2019
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 3
|07.02.2019
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 2 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Карьяла на этапе Еврохоккейтура: Россия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.