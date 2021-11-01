Босния и Герцеговина - Финляндия 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
13 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Финляндия, которое состоится 13 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Босния и Герцеговина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Финляндия
Главные тренеры
|Ивайло Петев
|Маркку Канерва
История личных встреч
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 1
|2 : 2
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 7
|4 : 1
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 3
|2 : 0