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Босния и Герцеговина - Финляндия 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
13 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Босния и ГерцеговинаФинляндия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Финляндия, которое состоится 13 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Босния и Герцеговина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Финляндия
Главные тренеры
Болгария Ивайло Петев
Финляндия Маркку Канерва
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 1 Финляндия2 : 2Босния и Герцеговина
12.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 7 Босния и Герцеговина4 : 1Финляндия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 3 Финляндия2 : 0Босния и Герцеговина

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