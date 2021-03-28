Франция - Казахстан 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Казахстан, которое состоится 13 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Казахстан
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Талгат Байсуфинов
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 2
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Франция — Казахстан. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.