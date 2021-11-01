Уэльс - Беларусь 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
13 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Беларусь, которое состоится 13 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Уэльс. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Беларусь
Главные тренеры
|Роберт Пейдж (и.о.)
|Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 5
|2 : 3
|09.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0