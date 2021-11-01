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Бельгия - Эстония 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50122
13 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
БельгияЭстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Эстония, которое состоится 13 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Эстония
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 4 Эстония2 : 5Бельгия
09.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 6 Эстония0 : 2Бельгия
13.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 4 Бельгия8 : 1Эстония
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. Тур 10 Эстония2 : 0Бельгия
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. Тур 1 Бельгия3 : 2Эстония

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