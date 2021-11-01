Бельгия - Эстония 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50122
13 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Эстония, которое состоится 13 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Эстония
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Томас Хеберли
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 4
|2 : 5
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 6
|0 : 2
|13.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 4
|8 : 1
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 10
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 1
|3 : 2