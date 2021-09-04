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Черногория - Нидерланды 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
13 Ноября 2021, Суббота. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ЧерногорияНидерланды

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Нидерланды, которое состоится 13 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Черногория. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Нидерланды
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Нидерланды Луи ван Гал
История личных встреч
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 5 Нидерланды4 : 0Черногория
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Черногория — Нидерланды. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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