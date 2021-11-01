Словения - Кипр 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Кипр, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Словения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Кипр
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Никос Костеноглу
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 3
|1 : 0
|16.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 4
|1 : 1
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 2
|2 : 1
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. Тур 8
|0 : 2
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. Тур 3
|2 : 1