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Словения - Кипр 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
СловенияКипр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Кипр, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Словения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Кипр
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Греция Никос Костеноглу
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 3 Кипр1 : 0Словения
16.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 4 Словения1 : 1Кипр
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 2 Кипр2 : 1Словения
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 8 Кипр0 : 2Словения
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 3 Словения2 : 1Кипр

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