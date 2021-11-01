Мальта - Словакия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Словакия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Мальта. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Словакия
Главные тренеры
|Дэвис Манджа
|Штефан Таркович
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 2
|2 : 2
|08.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 10
|3 : 0
|26.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. Тур 5
|1 : 3
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0