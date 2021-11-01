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Мальта - Словакия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
14 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
МальтаСловакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Словакия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Мальта. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Словакия
Главные тренеры
Италия Дэвис Манджа
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
27.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 2 Словакия2 : 2Мальта
08.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 10 Словакия3 : 0Мальта
26.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. Тур 5 Мальта1 : 3Словакия
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Словакия1 : 0Мальта

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