Северная Македония - Исландия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
14 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Исландия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Северная Македония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Исландия
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Арнар Видарссон
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 5
|2 : 2
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 7
|2 : 0
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 4
|1 : 0