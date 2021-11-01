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Северная Македония - Исландия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
14 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
МакедонияИсландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Исландия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Северная Македония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Исландия
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
Исландия Арнар Видарссон
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 5 Исландия2 : 2Северная Македония
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 7 Северная Македония2 : 0Исландия
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 4 Исландия1 : 0Северная Македония

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