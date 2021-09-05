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Лихтенштейн - Румыния 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
14 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
ЛихтенштейнРумыния

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Румыния, которое состоится 14 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Лихтенштейн. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Румыния
Главные тренеры
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Румыния Мирел Рэдой
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 5 Румыния2 : 0Лихтенштейн

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