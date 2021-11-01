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Армения - Германия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
14 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
АрменияГермания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Германия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Армения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Германия
Главные тренеры
Испания Хоакин Капаррос
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 5 Германия6 : 0Армения
06.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Германия6 : 1Армения

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