Люксембург - Ирландия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Томаш Богнар (Венгрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Ирландия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Люксембург. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Ирландия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Стивен Кенни
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 2
|0 : 1