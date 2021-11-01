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Португалия - Сербия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ПортугалияСербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Сербия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Сербия
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
27.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 2 Сербия2 : 2Португалия
07.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 5 Сербия2 : 4Португалия
25.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа B. Тур 2 Португалия1 : 1Сербия
11.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 10 Сербия1 : 2Португалия
29.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. Тур 5 Португалия2 : 1Сербия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 12 Португалия1 : 1Сербия
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 7 Сербия1 : 1Португалия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Португалия — Сербия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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