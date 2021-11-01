Португалия - Сербия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Сербия, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Сербия
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Драган Стойкович
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 2
|2 : 2
|07.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 5
|2 : 4
|25.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 2
|1 : 1
|11.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 10
|1 : 2
|29.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 5
|2 : 1
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 12
|1 : 1
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. Тур 7
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Португалия — Сербия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.