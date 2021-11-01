Испания - Швеция 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Швеция, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Швеция
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Янне Андерссон
История личных встреч
|02.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 4
|2 : 1
|14.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа E. Тур 1
|0 : 0
|15.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 8
|1 : 1
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 4
|3 : 0
|14.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 13
|3 : 0
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 3
|2 : 0