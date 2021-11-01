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Испания - Швеция 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ИспанияШвеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Швеция, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Швеция
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 4 Швеция2 : 1Испания
14.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа E. Тур 1 Испания0 : 0Швеция
15.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 8 Швеция1 : 1Испания
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 4 Испания3 : 0Швеция
14.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа D. Тур 2 Швеция1 : 2Испания
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 13 Испания3 : 0Швеция
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 3 Швеция2 : 0Испания

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