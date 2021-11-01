Свернуть список

Греция - Косово 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
ГрецияКосово

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Косово, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Косово
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван'т Схип
Словения Примож Глиха
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 5 Косово1 : 1Греция
14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 4 Греция0 : 0Косово
06.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 2 Косово1 : 2Греция

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close