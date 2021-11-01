Греция - Косово 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
14 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Косово, которое состоится 14 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Косово
Главные тренеры
|Джон ван'т Схип
|Примож Глиха
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 5
|1 : 1
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 4
|0 : 0
|06.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 2
|1 : 2