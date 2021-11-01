Швейцария - Болгария 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Болгария, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Болгария
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Ясен Петров
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 1
|1 : 3
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 8
|3 : 1
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 5
|0 : 0