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Швейцария - Болгария 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ШвейцарияБолгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Болгария, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Болгария
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Болгария Ясен Петров
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 1 Болгария1 : 3Швейцария
06.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 8 Швейцария3 : 1Болгария
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 5 Болгария0 : 0Швейцария

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