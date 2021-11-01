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Северная Ирландия - Италия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Северная ИрландияИталия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Италия, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Северная Ирландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Италия
Главные тренеры
Англия Иан Бараклаф
Италия Роберто Манчини
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 1 Италия2 : 0Северная Ирландия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 12 Италия3 : 0Северная Ирландия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 3 Северная Ирландия0 : 0Италия

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