Северная Ирландия - Италия 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Италия, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Северная Ирландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Италия
Главные тренеры
|Иан Бараклаф
|Роберто Манчини
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 1
|2 : 0
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. Тур 12
|3 : 0
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. Тур 3
|0 : 0