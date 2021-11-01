Шотландия - Дания 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Дания, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Дания
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 4
|2 : 0
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|2 : 1