Израиль - Фарерские острова 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нетания (Нетания, Израиль), вместимость: 13800
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Фарерские острова, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Израиль. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Фарерские острова
Главные тренеры
|Вилли Руттенштайнер
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 4
|0 : 4