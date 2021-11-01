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Сан-Марино - Англия 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Сан-МариноАнглия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Англия, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Сан-Марино. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Англия
Главные тренеры
Италия Франко Варрелла
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 1 Англия5 : 0Сан-Марино
05.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 7 Сан-Марино0 : 6Англия
09.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 2 Англия5 : 0Сан-Марино
23.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 6 Сан-Марино0 : 8Англия
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 3 Англия5 : 0Сан-Марино

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