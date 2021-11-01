Сан-Марино - Англия 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Англия, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Сан-Марино. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино
Англия
Главные тренеры
|Франко Варрелла
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 1
|5 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 7
|0 : 6
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 2
|5 : 0
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 6
|0 : 8
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 3
|5 : 0