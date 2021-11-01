Польша - Венгрия 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58500
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Венгрия, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Венгрия
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Марко Росси
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 1
|3 : 3
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 1