Албания - Андорра 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Андорра, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Албания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Андорра
Главные тренеры
|Эдоардо Рейя
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 1
|0 : 1
|14.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 9
|2 : 2
|25.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 2
|0 : 3