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Албания - Андорра 15 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
15 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
АлбанияАндорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Андорра, которое состоится 15 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Албания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Андорра
Главные тренеры
Италия Эдоардо Рейя
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 1 Андорра0 : 1Албания
14.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 9 Албания2 : 2Андорра
25.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 2 Андорра0 : 3Албания

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