Босния и Герцеговина - Украина 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Украина, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Босния и Герцеговина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Украина
Главные тренеры
|Ивайло Петев
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|12.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 8
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Босния и Герцеговина — Украина. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.