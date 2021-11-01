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Уэльс - Бельгия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
УэльсБельгия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Бельгия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Бельгия
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж (и.о.)
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 1 Бельгия3 : 1Уэльс
01.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/4 финала Уэльс3 : 1Бельгия
12.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. Тур 6 Уэльс1 : 0Бельгия
16.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа B. Тур 4 Бельгия0 : 0Уэльс
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа A. Тур 12 Бельгия1 : 1Уэльс
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. Тур 1 Уэльс0 : 2Бельгия

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