Уэльс - Бельгия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Бельгия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Бельгия
Главные тренеры
|Роберт Пейдж (и.о.)
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 1
|3 : 1
|01.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/4 финала
|3 : 1
|12.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. Тур 6
|1 : 0
|16.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. Тур 4
|0 : 0
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. Тур 12
|1 : 1
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. Тур 1
|0 : 2