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Нидерланды - Норвегия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
НидерландыНорвегия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Норвегия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Норвегия
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 4 Норвегия1 : 1Нидерланды
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 7 Нидерланды2 : 0Норвегия
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. Тур 4 Норвегия0 : 1Нидерланды
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Нидерланды — Норвегия. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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