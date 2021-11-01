Нидерланды - Норвегия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Норвегия, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Норвегия
Главные тренеры
|Луи ван Гал
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 4
|1 : 1
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 7
|2 : 0
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. Тур 4
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Нидерланды — Норвегия. Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.