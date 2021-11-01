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Черногория - Турция 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
16 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
ЧерногорияТурция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Турция, которое состоится 16 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Черногория. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Турция
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Германия Штефан Кунц
История личных встреч
01.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 4 Турция2 : 2Черногория
27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Черногория2 : 2Турция
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Турция1 : 0Черногория

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