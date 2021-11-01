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Боливия - Уругвай 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
16 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
БоливияУругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Уругвай, которое состоится 16 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Боливия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Уругвай
Главные тренеры
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Уругвай4 : 2Боливия
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 4 Боливия0 : 2Уругвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Уругвай4 : 2Боливия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Боливия0 : 2Уругвай
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Боливия4 : 1Уругвай
07.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Уругвай4 : 2Боливия
14.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Боливия2 : 2Уругвай
13.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Уругвай5 : 0Боливия

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