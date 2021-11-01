Боливия - Уругвай 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
16 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Уругвай, которое состоится 16 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Боливия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Уругвай
Главные тренеры
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
|Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|4 : 2
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 4
|0 : 2
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|4 : 2
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|0 : 2
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|4 : 1
|07.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 1
|4 : 2
|14.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|2 : 2
|13.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 1
|5 : 0