Свернуть список

Венесуэла - Перу 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900
17 Ноября 2021, Среда. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Бруно Арлеу де Араужо (Бразилия)
ВенесуэлаПеру

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Перу, которое состоится 17 ноября 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венесуэла. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Перу
Главные тренеры
Венесуэла Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Перу1 : 0Венесуэла
28.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 5 Венесуэла0 : 1Перу
15.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 1 Венесуэла0 : 0Перу
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Венесуэла2 : 2Перу
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Перу2 : 2Венесуэла
19.06.2015 Кубок Америки Группа C Перу1 : 0Венесуэла
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 1Венесуэла
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Венесуэла3 : 2Перу
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Перу2 : 1Венесуэла
23.07.2011 Кубок Америки За 3-е место Перу4 : 1Венесуэла

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close