Венесуэла - Перу 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900
17 Ноября 2021, Среда. 00:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Бруно Арлеу де Араужо (Бразилия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Перу, которое состоится 17 ноября 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венесуэла. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Перу
Главные тренеры
|Леонардо Альберто Гонсалес Антекера
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|1 : 0
|28.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 5
|0 : 1
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 1
|0 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|2 : 2
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 2
|19.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|1 : 0
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|3 : 2
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|2 : 1
|23.07.2011
|Кубок Америки
|За 3-е место
|4 : 1