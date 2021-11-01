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Колумбия - Парагвай 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
17 Ноября 2021, Среда. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина)
КолумбияПарагвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Парагвай, которое состоится 17 ноября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Колумбия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Парагвай
Главные тренеры
Колумбия Рейнальдо Руэда
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Парагвай1 : 1Колумбия
23.06.2019 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Колумбия1 : 0Парагвай
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Колумбия1 : 2Парагвай
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Парагвай0 : 1Колумбия
08.06.2016 Кубок Америки Группа A Колумбия2 : 1Парагвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Парагвай1 : 2Колумбия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Колумбия2 : 0Парагвай
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Парагвай0 : 2Колумбия
12.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Колумбия0 : 1Парагвай

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