Колумбия - Парагвай 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
17 Ноября 2021, Среда. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Парагвай, которое состоится 17 ноября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Колумбия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Парагвай
Главные тренеры
|Рейнальдо Руэда
|Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|1 : 1
|23.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|1 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|0 : 1
|08.06.2016
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 1
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|1 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|2 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|0 : 2
|12.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|0 : 1