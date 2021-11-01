Аргентина - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина), вместимость: 25000
17 Ноября 2021, Среда. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Бразилия, которое состоится 17 ноября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Бразилия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
|11.07.2021
|Кубок Америки
|Финал
|1 : 0
|15.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|03.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 0
|16.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 11
|3 : 0
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0
|22.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|2 : 1
|20.09.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2012
|2 : 1