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Аргентина - Бразилия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дель Бисентенарио (Сан-Хуан, Аргентина), вместимость: 25000
17 Ноября 2021, Среда. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 14-й тур
Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
АргентинаБразилия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Бразилия, которое состоится 17 ноября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
11.07.2021 Кубок Америки Финал Аргентина1 : 0Бразилия
15.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
03.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия2 : 0Аргентина
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина0 : 1Бразилия
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Бразилия3 : 0Аргентина
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Аргентина1 : 1Бразилия
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Бразилия2 : 0Аргентина
22.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Аргентина2 : 1Бразилия
20.09.2012 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2012 Бразилия2 : 1Аргентина

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