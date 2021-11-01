Верес - Металлист 1925 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
22 Ноября 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Металлист 1925, которое состоится 22 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|16.05.2021
|Украина - Первая лига
|Тур 26
|4 : 1
|05.11.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 11
|0 : 0