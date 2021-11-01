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Верес - Металлист 1925 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
22 Ноября 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
ВересМеталлист

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Металлист 1925, которое состоится 22 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вирт
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
16.05.2021 Украина - Первая лига Тур 26 Металлист 19254 : 1Верес
05.11.2020 Украина - Первая лига Тур 11 Верес0 : 0Металлист 1925

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