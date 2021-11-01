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Верона - Эмполи 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
22 Ноября 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Гарильо (Италия)
ВеронаЭмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Эмполи, которое состоится 22 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
20.04.2016 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи1 : 0Верона
06.12.2015 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 1Эмполи
17.05.2015 Италия - Серия А Тур 36 Верона2 : 1Эмполи
06.01.2015 Италия - Серия А Тур 17 Эмполи0 : 0Верона

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