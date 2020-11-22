Торино - Удинезе 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
22 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 22 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Лука Готти
История личных встреч
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 3
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 0
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 3
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|31.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2