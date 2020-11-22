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Торино - Удинезе 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
22 Ноября 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
ТориноУдинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 22 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Лука Готти
История личных встреч
10.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе0 : 1Торино
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 3Удинезе
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Торино1 : 0Удинезе
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Торино
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 0Удинезе
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 1Торино
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Торино2 : 0Удинезе
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 3Торино
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 2Удинезе
31.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 2Торино

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