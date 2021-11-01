Аугсбург - Бавария 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
19 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 19 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|5 : 2
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|08.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|15.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 3
|25.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 4
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 0
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|29.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 3