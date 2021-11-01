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Аугсбург - Бавария 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
19 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
АугсбургБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 19 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария5 : 2Аугсбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург0 : 1Бавария
08.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария2 : 0Аугсбург
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Аугсбург2 : 2Бавария
15.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Аугсбург2 : 3Бавария
25.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария1 : 1Аугсбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург1 : 4Бавария
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария3 : 0Аугсбург
01.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Аугсбург
29.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 9 Аугсбург1 : 3Бавария

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