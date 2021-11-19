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Монако - Лилль 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
19 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
МонакоЛилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 19 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Монако0 : 0Лилль
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако5 : 1Лилль
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
15.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль0 : 1Монако
18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Монако0 : 0Лилль
16.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Монако2 : 1Лилль
22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль0 : 4Монако
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако4 : 0Лилль
04.04.2017 Кубок Франции 1/4 финала Монако2 : 1Лилль

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