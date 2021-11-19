Монако - Лилль 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
19 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 19 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|18.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|16.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 1
|22.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 4
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|4 : 0
|04.04.2017
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1