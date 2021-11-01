Локомотив - Ахмат 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
20 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Ахмат, которое состоится 20 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 3
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|18.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|10.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 1
|04.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 0
|14.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1