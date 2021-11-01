Крылья Советов - Урал 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
20 Ноября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Урал, которое состоится 20 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|18.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1 ДВ
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 3
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 3
|25.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 1
|20.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 1
|08.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
|05.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 2
|23.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|02.10.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 1