Сочи - Рубин 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Ноября 2021, Воскресенье 19:30 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Рубин, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|17.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 3
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|24.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|18.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 2
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 3