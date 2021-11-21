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Сочи - Рубин 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Ноября 2021, Воскресенье 19:30 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Динамо МРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Рубин, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
17.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 3 Рубин1 : 3Сочи
03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Рубин1 : 0Сочи
24.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 2Сочи
18.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Сочи3 : 2Рубин
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Сочи1 : 1Рубин
31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Рубин0 : 3Сочи

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