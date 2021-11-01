Динамо Москва - Арсенал Тула 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Ноября 2021, Воскресенье 16:30 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Арсенал Тула, которое состоится 21 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Миодраг Божович
История личных встреч
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 0
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 1
|12.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|3 : 3
|29.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|31.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|15.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|10.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|1 : 1
|24.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 2