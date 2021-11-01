Свернуть список

Динамо Москва - Арсенал Тула 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Ноября 2021, Воскресенье 16:30 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Динамо МАрсенал Тула

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Арсенал Тула, которое состоится 21 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
06.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М1 : 0Арсенал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Арсенал2 : 0Динамо М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 1Арсенал
12.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Арсенал1 : 1Динамо М
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М3 : 3Арсенал
29.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Арсенал0 : 0Динамо М
31.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М2 : 1Арсенал
15.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал1 : 0Динамо М
10.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Динамо М1 : 1Арсенал
24.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Динамо М2 : 2Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close