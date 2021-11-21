ЦСКА - Химки 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Ноября 2021, Воскресенье 14:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Игорь Николаевич Ющенко
История личных встреч
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 2
|08.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|08.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2015
|4 : 1
|02.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2014
|3 : 0
|28.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|5 : 0
|22.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|19.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 3
|05.10.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|11.05.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|4 : 3
|08.08.2007
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0