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ЦСКА - Химки 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Ноября 2021, Воскресенье 14:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
ЦСКАХимки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Россия Игорь Николаевич Ющенко
История личных встреч
06.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА2 : 2Химки
08.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Химки0 : 2ЦСКА
08.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 ЦСКА4 : 1Химки
02.07.2014 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2014 ЦСКА3 : 0Химки
28.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 ЦСКА5 : 0Химки
22.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 19 ЦСКА2 : 1Химки
19.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Химки0 : 3ЦСКА
05.10.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 2ЦСКА
11.05.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА4 : 3Химки
08.08.2007 Кубок России 1/8 финала ЦСКА2 : 0Химки

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