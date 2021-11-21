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Ростов - Уфа 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
21 Ноября 2021, Воскресенье 14:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
РостовУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Уфа, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Виталий Витальевич Кафанов
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
06.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов0 : 1Уфа
23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа0 : 1Ростов
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Ростов1 : 2Уфа
18.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа2 : 0Ростов
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа1 : 0Ростов
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ростов0 : 0Уфа
10.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ростов1 : 0Уфа
12.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа1 : 4Ростов
25.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ростов1 : 0Уфа
22.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа0 : 0Ростов

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