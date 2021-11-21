Ростов - Уфа 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
21 Ноября 2021, Воскресенье 14:00 МСК. РПЛ, 15-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Уфа, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Виталий Витальевич Кафанов
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 1
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 2
|18.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|10.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 4
|25.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
|22.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 0