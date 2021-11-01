Днепр-1 - Александрия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Александрия, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Юрий Владимирович Гура
История личных встреч
|08.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 0
|03.03.2021
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 1
|15.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|1 : 2
|14.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|2 : 0