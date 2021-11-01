Шахтёр - Рух Львов 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Рух Львов, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|21.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|23.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1