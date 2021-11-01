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Минай - Ингулец 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
МинайИнгулец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Ингулец, которое состоится 21 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минай
Минай
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Игорь Иванович Леонов
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
13.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Минай0 : 1Ингулец
03.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 5 Ингулец1 : 1Минай
29.06.2020 Украина - Первая лига Тур 21 Минай1 : 1Ингулец
11.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Минай1 : 1 6 : 5Ингулец
31.08.2019 Украина - Первая лига Тур 6 Ингулец1 : 1Минай

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