Минай - Ингулец 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Ингулец, которое состоится 21 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Игорь Иванович Леонов
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|13.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|03.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|29.06.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 21
|1 : 1
|11.03.2020
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 5
|31.08.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 6
|1 : 1