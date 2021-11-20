Лестер - Челси 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
20 Ноября 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Челси, которое состоится 20 ноября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Томас Тухель
История личных встреч
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 1
|15.05.2021
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 1
|19.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 2
|18.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 0
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|18.03.2018
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.